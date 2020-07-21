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Происшествия / ЧП

Ушёл из жизни директор «Псковавтодора» Владимир Шаляев

21 июля 2020 года, 12:08

Умер исполняющий обязанности директора государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Владимир Шаляев. Об этом сообщил telegram-канал «Псковский правдоруб».

Ушёл из жизни директор «Псковавтодора» Владимир Шаляев

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Владимир Шаляев возглавил «Псковавтодор» в декабре 2018 года. До этого он руководил предприятием, которое занималось дорожными работами в Ставропольском крае.

В сфере дорожного хозяйства Владимир Шаляев проработал около 30 лет. 

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