Фонтаны включат в городах Псковской области

В городах Псковской области запустят фонтаны. Предусмотреть такую возможность поручил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что обращения с просьбой запустить фонтаны поступало от Пскова, Великих Лук, Опочки. По его словам, подготовка фонтанов к летнему сезону была проведена, они находятся в рабочем состоянии. На подключение фонтанов уйдёт какое-то время, но к выходным их можно будет включить, добавил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что туризм развивается и фонтаны важны для внешнего облика городов.