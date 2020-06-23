Губернатор: Открытие авиасообщения между Псковом, Калининградом и Анапой – большая победа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что открытие авиасообщения между Псковом, Калининградом и Анапой является важным событием для региона и большой победой. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Сегодня мы открыли ещё два новых направления и останавливаться на этом не собираемся», - отметил он, поблагодарив всех, кто принимает участие в развитии аэропорта.

По его словам, многие сомневались и в необходимости увеличивать число рейсов в Москву, не верили в спрос на рейсы в Сочи. Однако благодаря двум этим направлениям пассажиропоток удалось увеличить в пять раз.

Напомним, что сегодня состоялся первый рейс Калининград – Псков – Анапа – Псков – Калининград.