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Культура

В Псковской области возобновляется работа библиотек

22 июня 2020 года, 21:04

В Псковской области возобновляется работа библиотек, но обслуживание посетителей будет осуществляться исключительно по предварительной записи. Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующие изменения внесены по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в Указ о мерах по противодействию распространению COVID-19.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, посетитель заранее должен сообщить о книгах, которые планируется взять на дом.

Сотрудники библиотек также обязаны выполнять иные требования противовирусной безопасности, установленные рекомендациями Роспотребнадзора и положениями Указа губернатора.

Также с 23 июня разрешается примерка одежды в магазинах. Сотрудники торговых точек после каждой примерки обязаны обеззараживать возвращенные покупателями вещи любым способом, в том числе, с помощью парогенератора. Это относится и к одежде, которую граждане вернули после покупки. В примерочных кабинках после каждого посетителя все контактные поверхности должны быть обработаны дезинфицирующими растворами.

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