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Общество

Родственников бойца, останки которого обнаружены под Гатчиной, ищут в Псковской области

14 июня 2020 года, 15:38

Телеканал «Звезда» ищет родственников бойца Красной Армии, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области. Там обнаружены его останки. 

Красноармейца звали  Борис Григорьевич Лосев. Он родился в 1915 году в Псковской области, проживал в в Островском районе, в деревне Савино.

Известно, что его отца звали Лосев Григорий Абрамович.

Если вы что-то знаете по семью, потомков, родственников красноармейца или их знакомых, звоните в ассоциацию поисковых отрядов «Гром» 8-910-188-01-53.

Родственников бойца, останки которого обнаружены под Гатчиной, ищут в Псковской области
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