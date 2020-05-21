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Транспорт / Инфраструктура

Троицкий мост в Пскове закроют для движения

21 мая 2020 года, 18:47

Троицкий (Советский) мост в Пскове закроют на три дня для движения автомашин и автобусов. Также будет закрыт участок ул. Поземского от пересечения с ул. Труда до ул. Милицейской (съезд на набережную реки Псковы).

По информации пресс-службы муниципалитета, перекрытие будет действовать с 8 утра мск 29 мая до 6 утра мск 1 июня. В этом время на указанных участках будут менять инженерные сети.

Администрация Пскова заранее принесла жителям города извинения за неудобства.

В этом году ведутся масштабные работы по ремонту, реконструкции ул. Леона Поземского, включая устройство кольцевых перекрестков. 

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