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Общество / Здоровье

Выплату стимулирующих надбавок псковским медикам проконтролировал Михаил Ведерников

18 мая 2020 года, 17:04

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал выплату стимулирующих надбавок медикам, работают на переднем рубеже борьбы с коронавирусом. В ходе совещания 18 мая он напомнил, что в выходные были внесены уточнения в постановления Правительства РФ по стимулирующим выплатам медработникам, и необходимые дополнительные средства из федерального бюджета оперативно доведены до региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Выплату стимулирующих надбавок псковским медикам проконтролировал Михаил Ведерников

Пресс-служба администрации Псковской области

Доплаты в рамках Постановлений Правительства РФ предназначены для  врачей, среднего, младшего медицинского персонала и водителей. Губернатор попросил доложить, как произведено распределение полученных регионом 39 млн рублей.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова заверила, что в субботу и воскресенье все дополнительные средства поступили на банковские счета и в течение сегодняшнего дня будут перечислены медицинским работникам.

Вице-губернатор подчеркнула, что область досрочно приступает ко второму этапу распределения федеральных средств, это стимулирующие выплаты для медиков за май. В целом на доплаты за апрель и май регион получил более 120 млн рублей.

Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой проработать ряд проблемных вопросов и конкретных обращений, которые поступили из муниципалитетов. «Все средства должны быть выплачены оперативно — не должно быть никаких отговорок и оснований для несвоевременного выполнения этой задачи», — подчеркнул губернатор и заявил о необходимости проконтролировать, чтобы главные врачи не интерпретировали по-своему объем и назначение выплат.

Выплату стимулирующих надбавок псковским медикам проконтролировал Михаил Ведерников

Пресс-служба администрации Псковской области

«Мы замечаем, что вопросов становится все меньше. Все заслуги людей будут учтены», — заверила Вера Емельянова.

Михаил Ведерников подчеркнул, что важно наладить и сохранить «обратную связь» с медицинскими работниками. Он поставил задачу профильным специалистам усилить информирование персонала лечебных организаций о том, какие выплаты существуют, кто на них может претендовать.

Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко напомнила о работе «горячей линии» по выплатам медикам по телефону 8 (800) 444-10-41.

Михаил Ведерников поручил специалистам регионального Комитета по здравоохранению посетить лечебные учреждения, чтобы лично убедиться, что они получили положенные стимулирующие доплаты в полном объеме.

Участники совещания обсудили и особенности начисления страховых выплат тем медицинским работникам, кто заболел COVID-19. Эти специалисты получат как федеральные, так и региональные доплаты. В первую очередь, они будут предоставлены тем медикам, кто выздоровел и уже приступил к работе.

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