Псковичей начали штрафовать за поездки без масок в такси и автобусах

В Пскове составлены первые административные протоколы за отсутствие масок у пассажиров автобусов и такси. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 6 мая.

Он отметил, что к административной ответственности привлекаются и водители такси, если работают без защитной маски. «Такси очень много, и не совсем легальных – не всегда удается понять, такси едет или нет. Но ГИБДД помогает, спасибо им большое», – рассказал Борис Елкин.

Он также остановился на вопросе организации автобусного сообщения, напомнив, что частота рейсов увеличена в часы пик. «Мы знаем локальные проблемные точки, где чаще всего люди садятся в автобусы. Стараемся туда пускать наибольшее количество автобусов. Пока хватает подвижного транспорта», – подчеркнул гость эфира.