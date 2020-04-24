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Общество / Здоровье

В Новосокольническом районе в среде мигрантов возник очаг коронавируса

24 апреля 2020 года, 13:19

В Новосокольническом районе 7 мигрантов заболели коронавирусной инфекцией. Об этом главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал 24 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в регионе, сообщает корреспондент «Псковской правды». По его словам, очаг заболевания возник среди рабочих из Киргизии, которые приехали из Москвы для участия в реконструкции великолукской железнодорожной больницы под инфекционный стационар для южных районов области.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин предложил губернатору Михаилу Ведерникову дать поручение о принятии неотложных дополнительных мер по локализации очагов коронавируса в Новосокольниках и Великих Луках, где выходцы из Киргизии проживали в общежитиях вместе с другими гражданами. «С этой ситуацией разбираются со вчерашнего дня», - сообщил глава региона.

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