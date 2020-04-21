В половине районов Псковской области обнаружены заражённые коронавирусом

По данным на утро 21 апреля, случаи заболевания коронавирусом выявлены в Пскове, Великих Луках и половине районов Псковской области. Как сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе, к списку добавился Пустошкинский район, где зафиксированы два заразившихся.

В Пскове на сегодняшний день 33 больных, в Псковском районе – шесть, в Великих Луках – пять, в Дедовичском районе – три. По два случая заражения установлены в Пыталовском районе, Гдовском, Стругокрасненском, Печорском, по одному – в Новоржевском, Островском, Плюсском, Себежском и Опочецком районах.

Диагноз подтверждён у 62 жителей Псковской области, предварительно подтверждено заболевание ещё у одного человека. Выздоровели 9 псковичей, умерли – шесть.

В регионе провели 5 тыс. 813 исследований на коронавирус.