Нарушившего режим самоизоляции псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей

Житель Пскова по решению суда оштрафован на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом сегодня, 15 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса рассказал губернатор Михаил Ведерников. «В первые дни нарушителей, их было не мало, практически не штрафовали - людям объясняли, советовали, рассказывали только. Времени для ознакомления [с принятыми в регионе ограничительными мерами] было достаточно, теперь все изменится», - заявил глава региона, передает корреспондент «Псковской правды».

Добавим, по информации «Псковской правды», Псковским городским судом был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях житель города Пскова 1985 года рождения, который нарушил постановления главного государственного санитарного врача по Псковской области о самоизоляции по месту проживания в связи с контактированием с лицом, являющимся возможным источником коронавирусной инфекции.

На основании постановления суда гражданину назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.