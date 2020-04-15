Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

Нарушившего режим самоизоляции псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей

15 апреля 2020 года, 12:40

Житель Пскова по решению суда оштрафован на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом сегодня, 15 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса рассказал губернатор Михаил Ведерников. «В первые дни нарушителей, их было не мало, практически не штрафовали - людям объясняли, советовали, рассказывали только. Времени для ознакомления [с принятыми в регионе ограничительными мерами] было достаточно, теперь все изменится», - заявил глава региона, передает корреспондент «Псковской правды».

Добавим, по информации «Псковской правды», Псковским городским судом был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях житель города Пскова 1985 года рождения, который нарушил постановления главного государственного санитарного врача по Псковской области о самоизоляции по месту проживания в связи с контактированием с лицом, являющимся возможным источником коронавирусной инфекции.

На основании постановления суда гражданину назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района