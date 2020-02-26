В Псково-Изборском музее почтят память воинов 6-й роты

В Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике 28 февраля состоится открытие выставки «Верность долгу…». Как сообщили «Псковской правде» мероприятие посвящено дню памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Мероприятия, посвящённые дню памяти воинов-десантников 6-й роты пройдут в главном здании музея, в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Начало в 15:00.

Напомним, что 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6-я рота приняла жестокий неравный бой с многократно превосходящими по численности силами террористов. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца остались верны своему воинскому долгу.