Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

В Псково-Изборском музее почтят память воинов 6-й роты

26 февраля 2020 года, 15:03

В Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике 28 февраля состоится открытие выставки «Верность долгу…». Как сообщили «Псковской правде» мероприятие посвящено дню памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Мероприятия, посвящённые дню памяти воинов-десантников 6-й роты пройдут в главном здании музея, в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Начало в 15:00.

Напомним, что 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6-я рота приняла жестокий неравный бой с многократно превосходящими по численности силами террористов. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца остались верны своему воинскому долгу.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области может появиться технопарк
Троицкий собор в Пскове в ближайшее время отреставрируют
Взятые администрацией Псковской области обязательства перед родственниками бойцов 6-й роты выполнены
Михаил Ведерников о претензиях к регоператору: Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх
Губернатор назвал благополучие жителей главной задачей главы муниципалитета
Место расположения гребной базы в Пскове не изменится
На ремонт моста в Порховском районе направлено 36 млн рублей
Заканчивается розыгрыш билетов на концерт группы BRAINSTORM от «Псковской правды»
Безработный житель Усвят расплатился в магазине похищенной банковской картой

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Год памяти и славы
Псковичи с остальной Россией празднуют в 2020 году 75-летие Великой Победы и продолжают патриотические традиции
Елизавета Барышникова: «Псковконцерт» должен стать брендом и гарантией качества проектов

Культура
21 февраля 11:13

Елизавета Барышникова: «Псковконцерт» должен стать брендом и гарантией качества проектов

Новая организация получит боевое крещение на Пушкинском празднике
Мама Паши и «Пашули»

Культура
13 февраля 11:31

Мама Паши и «Пашули»

Тамара Андреева из Новосокольников придумала театральный фестиваль в память о своем сыне
Любопытные псковичи познакомятся друг с другом

Культура
12 февраля 11:33

Любопытные псковичи познакомятся друг с другом

И воспоют городскую повседневность