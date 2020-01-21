Псковская спортивная школа гребли «Ника» получила новые лодки и байдарки

18 новых лодок передано псковской спортивной школы гребли «Ника». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, 1,5 млн рублей на новое оборудование для школы были выделены из областного и городского бюджетов.

На эти средства приобретено 10 байдарок, 2 каноэ и 6 академических лодок, из которых 3 учебных и 3 гоночных, а также новые весла. Церемония передачи лодок состоялась 21 января на гребной базе.

По словам директора спортивной школы Константина Чижова, новое оборудование не закупалось очень давно. «Все лодки были старые, большинство из них еще времен Советского Союза. А если и было обновление, то по мелочи - весла, пару лодок. Но в таком количестве — впервые», - сказал он.

Директор поблагодарил губернатора региона Михаила Ведерникова, городскую администрацию и всех, кто участвовал в том, чтобы передача школе такого количества спортивного инвентаря для гребцов стала возможна.

Отметим, что в спортивной школе «Ника» занимаются 445 человек. Воспитанники спортивной школы осваивают не только греблю, но и парусный спорт, баскетбол, биатлон и лыжи. Среди есть победители всероссийских соревнований.