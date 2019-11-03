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Происшествия

Два человека погибли и трое детей доставлены в больницу в результате ДТП в Псковском районе

3 ноября 2019 года, 21:32

Два человека погибли и трое детей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 3 ноября, около 11.40 на трассе Псков – Санкт-Петербург сообщает Псковское Агентство Информации со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

Два человека погибли и трое детей доставлены в больницу в результате ДТП в Псковском районе
Смертельное ДТП под Псковом
Фото пресс-службы УМВД

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения. Но при совершении обгона автомобиль столкнулся с большегрузной автомашиной. Погибли водитель - мужчина 1977 года рождения и женщина.

Находившиеся в салоне трое детей с различными травмами доставлены в больницу. 8-летняя девочка получила автотравму и переломы ребер грудного отдела, 14-летняя – автотравму, переломы свода черепа и костно-лицевого скелета, а 17-летняя – ушибы темени. Кроме этого, у детей предварительно диагностировали сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

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