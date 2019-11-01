Издательский дом «Медиа 60» одержал победу на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2019»

Проект объединения и переформатирования районных газет Псковской области получил награду на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2019» в номинации «Лучший медиапроект».

К издательской работе АНО «ИД Медиа 60» приступила с 8 апреля 2019 года. Сейчас в его состав входят 24 районные газеты. В процессе реформирования муниципальной прессы были введены единые требование к текстам, фотографиям, инфографике. Разработан новый, современный дизайн-макет.

В результате объединения районных газет удалось минимизировать кадровые сокращения, перевести 12 из 24 изданий на цветную печать, оптимизировать процесс сбора и размещения рекламы.

Совокупный еженедельный тираж изданий, входящих в состав «Медиа 60», на сегодняшний день составляет почти 36 тысяч экземпляров, что является самым высоким показателем в регионе.

Сейчас проходит обучение сотрудников районных газет и разрабатывается интернет-портал для муниципальных газет.

Напомним, редакция себежской газеты «Призыв» получила приз за совместный проект с белорусскими коллегами.