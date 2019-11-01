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Общество

Издательский дом «Медиа 60» одержал победу на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2019»

1 ноября 2019 года, 19:11

Проект объединения и переформатирования районных газет Псковской области получил награду на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2019» в номинации «Лучший медиапроект».

Издательский дом «Медиа 60» одержал победу на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2019»
В апреле районные газеты Псковской области вышли в новом формате.
Фото Дарья Хватковой.
Напомним, автономное некоммерческое объединение «Издательский дом «Медиа 60» было создано в феврале 2019 года. Целями объединения муниципальных печатных изданий Псковской области стали оптимизация расходов на них их регионального бюджета, а также повышение качества уровня районной прессы.

К издательской работе АНО «ИД Медиа 60» приступила с 8 апреля 2019 года. Сейчас в его состав входят 24 районные газеты. В процессе реформирования муниципальной прессы были введены единые требование к текстам, фотографиям, инфографике. Разработан новый, современный дизайн-макет.

Издательский дом «Медиа 60» одержал победу на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2019»
Руководителей издательского дома наградили в Михайловском замке.
Фото предоставлено участниками церемонии.

В результате объединения районных газет удалось минимизировать кадровые сокращения, перевести 12 из 24 изданий на цветную печать, оптимизировать процесс сбора и размещения рекламы.

Совокупный еженедельный тираж изданий, входящих в состав «Медиа 60», на сегодняшний день составляет почти 36 тысяч экземпляров, что является самым высоким показателем в регионе.

Сейчас проходит обучение сотрудников районных газет и разрабатывается интернет-портал для муниципальных газет.

Напомним, редакция себежской газеты «Призыв» получила приз за совместный проект с белорусскими коллегами.

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