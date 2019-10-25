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Общество

Пять фермеров из Псковской области получат 12,5 миллионов рублей на развитие хозяйства

25 октября 2019 года, 16:00

Пять крестьянско-фермерских хозяйств получат 12,5 миллионов рублей грантовой поддержки в рамках конкурса «Агростартап». Каждый победивший проект получит по 2,5 миллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

1. Афанасьев Вадим Григорьевич (Новоржевский район, овцеводство и пчеловодство);

2. Поспелов Владимир Валерьянович (Островский район, тепличный комплекс для выращивания рассады);

3. Сивак Надежда Викторовна (Дедовичский район, молочное животноводство);

4. Анегдина Жанна Владимировна (Великие Луки, производство и переработка ягод);

5. Яровой Василий Константинович (Новосокольнический район, молочное животноводство).

«Агростартап» – это возможность получить на безвозмездной основе от 3 до 4 миллионов рублей на развитие своего хозяйства. Деньги предоставляются на условиях софинансирования. Поддержка государства на создание и развитие хозяйства составит не более 90%, и не менее 10% необходимо вложить самому фермеру.

Конкурс «Агростартап» является одним из новых механизмов поддержки начинающих фермеров и малого бизнеса. Его реализация проходит в рамках региональной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

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