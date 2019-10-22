Бездомного, задержанного в Невеле с банкой марихуаны, отправили в колонию

Бездомного мужчину из Невельского района отправили в колонию строгого режима за незаконный оборот наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в начале августа 2013 года этот 40-летний мужчина в невельской деревне Сенютино нашёл куст конопли, сорвал с него листья, засушил, измельчил, пересыпал в банку и оставил себе на хранение.

Спустя два года бездомный отправился в районный центр, прихватив с собой заготовленный наркотик. В Невеле мужчина попал под внимание сотрудников полиции и был задержан. В ходе обыска у него было обнаружено 20 грамм марихуаны, что является значительным размером.

Учитывая, что бездомный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и находился в федеральном розыске, суд назначил ему наказание в виде одного года колонии строгого режима.