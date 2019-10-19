Губернатор проследил за реконструкцией улицы Яна Фабрициуса и ремонтом дороги в «Орлецах»

Глава региона Михаил Ведерников 19 октября проинспектировал ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь губернатор проконтролировал качество ремонта на улице Яна Фабрициуса и её пересечении с улицей Гражданской. Общая стоимость работ – 150 миллионов рублей. Контракт рассчитан на два года. Сейчас здесь ведётся переустройство инженерных коммуникаций.

Затем Михаил Ведерников осмотрел дорогу, ведущую к кладбищу «Орлецы». На участок протяженностью 2,5 километра выделено около 25 миллионов рублей. Работы, половина из которых уже выполнены, проводятся в преддверии 20-летия со дня подвига 6-й роты.

Еще один дорожный объект, который посетил губернатор – улица Юбилейная. В связи с многочисленными обращениями сроки ремонта этой улицы были перенесены с 202 года на нынешний. На работы выделено 137 миллионов рублей.