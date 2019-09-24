На ралли «Псков Ганзейский» можно будет сфотографироваться с легендой «Дакара»

С 27 по 28 сентября в Псковской области пройдет финальный этап ралли «Псков Ганзейский» - это финал Кубка России по ралли, третий этап Кубка Белоруссии по ралли-спринту, финал Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Об этом «Псковской правде» на пресс-конференции рассказал президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич:

- Гонка проводится с 2002 года, уже в 18 раз. И уже в третий раз мы принимаем финальный кубок России благодаря хорошему уровню подготовки и спортивности специальных участков. Также ралли «Псков» является финальным в ралли «Трофей Александра Невского» и Кубка Белоруссии. Псковские трассы считаются самыми быстрыми и требующих специального уровня подготовки спортсменов и техники.

В этом году впервые специально для ралли «Псков Ганзейский» в город прибудет легенда «Дакара» - автомобиль «КАМАЗ».

- С целью популяризации автоспорта, продвижения туризма мы пригласили команду «КамАЗ-мастер», правда, он не будет участником соревнований. Экипаж к сожалению не сможет принять участие, но сам автомобиль «КамАЗ» привезет механик и проедет по трассе.

В субботу с 12.00 до 13.30 будет организована фотосессия на стоянке для туристических автобусов - смотровой площадке на улице Карла Маркса напротив общежития Пединститута. Все желающие смогут сфотографироваться с боевым грузовиком на фоне Кремля.