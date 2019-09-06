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Общество

Леонид Гелибтерман: Прочувствовать Псковскую область без Печор было бы тяжело

6 сентября 2019 года, 15:30

«Цель была - посмотреть все. Но мы старались не просто пробежать, а как можно глубоко поговорить с фермерами, владельцами отелей, рестораторами», - сообщил президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман 6 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной гастрономической экспедиции в Псковскую область.

Участники экспедиции в составе представителей туристической отрасли и рестораторов, побывали в имении «Алтун», где посетили и гостиничный комплекс и ресторан, в Душевной усадьбе, где фермеры занимаются сыроделием, ферму «Изборский страус», «Малиновый хутор» и гостиничный комплекс «Изборский». А также Печорах.

- Когда говоришь о Псковской области, нужно понимать, что говоришь о месте, связанной с духовностью. И прочувствовать Псковскую область без Печор было бы тяжело, - добавил Леонид Гелибтерман.

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Также гости посетили Талабские острова и попробовали специалитеты, которыми славится псковская земля.

Напомним, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Печорах 27 августа появится уникальная спортивная площадка для детей и взрослых.

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