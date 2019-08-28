«Такой я даже в Москве не видел!»: в Печорах открыли уникальную детскую площадку (ФОТО)

В среду, 28 августа, в Печорах на праздник Успения Божие Матери состоялось торжественное открытие детской площадки, передает корреспондент «Псковской правды».
В среду, 28 августа, в Печорах на праздник Успения Божие Матери состоялось торжественное открытие детской площадки, передает корреспондент «Псковской правды».
- Она громадная, сделана по всем последним требованиям. На этой площадке есть и футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт. Огромнейшая карусель для дошкольников и школьников, которую они сами приводят в движение, а также замок и оборудование для скалолазания. Такой площадки я даже в Москве не видел!