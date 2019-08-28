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Культура

«Такой я даже в Москве не видел!»: в Печорах открыли уникальную детскую площадку (ФОТО)

28 августа 2019 года, 15:18

В среду, 28 августа, в Печорах на праздник Успения Божие Матери состоялось торжественное открытие детской площадки, передает корреспондент «Псковской правды».

«Такой я даже в Москве не видел!»: в Печорах открыли уникальную детскую площадку (ФОТО)
Чтобы пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ирины Назаровой.
«Такой я даже в Москве не видел!»: в Печорах открыли уникальную детскую площадку (ФОТО)
Чтобы пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ирины Назаровой.
«Такой я даже в Москве не видел!»: в Печорах открыли уникальную детскую площадку (ФОТО)
Чтобы пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ирины Назаровой.
«Такой я даже в Москве не видел!»: в Печорах открыли уникальную детскую площадку (ФОТО)
Чтобы пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ирины Назаровой.
«Такой я даже в Москве не видел!»: в Печорах открыли уникальную детскую площадку (ФОТО)
Чтобы пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ирины Назаровой.
Ранее на пресс-конференции помощник Митрополита Псковского и Порховского Тихона Николай Крутов рассказывал, что эта детская площадка - уникальная:

- Она громадная, сделана по всем последним требованиям. На этой площадке есть и футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт. Огромнейшая карусель для дошкольников и школьников, которую они сами приводят в движение, а также замок и оборудование для скалолазания. Такой площадки я даже в Москве не видел!

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По словам собеседника, площадка открыта на территории паломнического центра, и попасть на нее могут все желающие.

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