Завтра в Пскове стартует двухдневное первенство по гребле на байдарках и каноэ

Первенство Псковской области по гребле стартует 31 августа в Пскове. Соревнования будут проходить на базе детской юношеской спортивной школы «Ника» (улица Воеводы Шуйского, дом 9) в субботу с 11.00, а в воскресенье – с 10.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За звание лучших поборются девушки и юноши в четырех возрастных категориях: 2007 года рождения и младше, 2005-2006 годов рождения, 2003-2004 годов рождения, 2002-2001 годов рождения.

На соревнованиях встретятся спортсмены из Пскова, Новгорода, Петербурга и Архангельска.

Около сотни человек покажут свое мастерство в одиночном зачете и в «двойках» на байдарках и каноэ.