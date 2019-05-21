Ралли «Пушкинские Горы – 2019» ограничится одним днём

Четвертый этап Чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы-2019» пройдет 25 мая в Новоржеве.

- Чемпионат России самая престижная серия, которая собирает самых титулованных пилотов со всей России, - рассказал президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. - В списке участников есть даже два экипажа из Белоруссии.

Пресс-конференция, посвященная предстоящему спортивному мероприятию, прошла сегодня, 21 мая, в пресс-центре «Псковской правды».

Особенность ралли 2019 года в том, что все соревнования пройдут в один день. Это связано с сокращением бюджета мероприятия.

- Это внесет корректировку в стратегию и тактику гонки, - сказал Олег Мыслевич. - У экипажей нет права на ошибку, так как не будет второго дня соревнований.

В списке участников 44 экипажа, 3 из них представляют Псковскую область. Трасса ралли, протяженностью 27 км 760 м, пролегает через территорию трех районов: Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого. Гонка стартует в Новоржеве в 9.30, там же финиширует после 19 часов, там же состоится награждение победителей.







