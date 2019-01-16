Опубликована полная программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля

Стала известна XXVI Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 8 по 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.
Стала известна XXVI Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 8 по 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.
8 февраля
19:00, пятница, «Выстрел», А.С. Пушкин, Театр юного зрителя (Казань).
9 февраля 2019
14:00, суббота, «Гробница малыша Тутанхамона», Оливия Дюфо, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков).
18:00, суббота, «А.С. Пушкин. Из повестей Белкина», А.С. Пушкин, Музейно-театральный проект Государственного музея А.С. Пушкина (Москва).
20:00, суббота, «Гробница малыша Тутанхамона», Оливия Дюфо, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков).
10 февраля
17:00, воскресенье, «Мещане», По пьесе Максима Горького, Театр На Васильевском (Санкт-Петербург).
18:00, воскресенье, «А.С. Пушкин. Из повестей Белкина» А.С. Пушкин, Музейно-театральный проект Государственного музея А.С. Пушкина (Москва).
21:00, воскресенье, «Женитьба», Н.В. Гоголь, Театр Nottara (Бухарест, Румыния).
11 февраля
18:00, понедельник ,«Видимая сторона жизни», Проект Бориса Павловича и Яны Савицкой (Киров – Петербург).
19:00, понедельник, «Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)»А.С. Пушкин«Наш театр» (Санкт-Петербург).
21:00, понедельник, «Свидетельские показания», Д. Данилов«Театр на крыше» (Красноярск).
12 февраля
19:00, вторник, «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века», О. Михайлов, Творческое объединение Granart (Нижний Новгород).
13 февраля
19:00, среда, «Морфий», М. Булгаков, «Этюд-Театр» (Санкт-Петербург).
14 февраля
19:00, четверг, «Морфий», «Этюд-Театр» (Санкт-Петербург).
15 февраля
15:00, пятница, «Собачье сердце», М. Булгаков, Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова (Южно-Сахалинск).
19:00, пятница, «Собачье сердце», М. БулгаковСахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова (Южно-Сахалинск).
16 февраля
18:00, суббота, «Ревизор», Н.В. Гоголь, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков).
9 февраля
16:00, суббота, лекция «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра». Лектор – профессор ГИТИСа Анна Степанова.
10 февраля
13:00, воскресенье, лекция «Пушкин в зарубежных экранизациях». Лектор – доцент Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатор российской секции ФИПРЕССИ Алексей Гусев.
11 февраля
14:00, понедельник, лекция «Советская послевоенная драматургия: магистральный сюжет». Лектор – доцент ГИТИСа, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев.
13 февраля
17:00, среда, лекция «Шекспир в современном театре». Лектор – зав. кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа Алексей Бартошевич.
16 февраля
12:00, суббота, творческая встреча с писателем Валентином Курбатовым.
16 февраля
15:00, суббота, лекция «Трагический модус художественности в «Борисе Годунове» Пушкина». Лектор – ректор Новосибирского театрального института Яна Глембоцкая.