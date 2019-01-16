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Культура

Опубликована полная программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля

16 января 2019 года, 17:40

Стала известна XXVI Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 8 по 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

ПРОГРАММА СПЕКТАКЛЕЙ

8 февраля

19:00, пятница, «Выстрел», А.С. Пушкин, Театр юного зрителя (Казань).


9 февраля 2019

14:00, суббота, «Гробница малыша Тутанхамона», Оливия Дюфо, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков).

18:00, суббота, «А.С. Пушкин. Из повестей Белкина», А.С. Пушкин, Музейно-театральный проект Государственного музея А.С. Пушкина (Москва).

20:00, суббота, «Гробница малыша Тутанхамона», Оливия Дюфо, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков).


10 февраля

17:00, воскресенье, «Мещане», По пьесе Максима Горького, Театр На Васильевском (Санкт-Петербург).

18:00, воскресенье, «А.С. Пушкин. Из повестей Белкина» А.С. Пушкин, Музейно-театральный проект Государственного музея А.С. Пушкина (Москва).

21:00, воскресенье, «Женитьба», Н.В. Гоголь, Театр Nottara (Бухарест, Румыния).


11 февраля

18:00, понедельник ,«Видимая сторона жизни», Проект Бориса Павловича и Яны Савицкой (Киров – Петербург).

19:00, понедельник, «Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)»А.С. Пушкин«Наш театр» (Санкт-Петербург).

21:00, понедельник, «Свидетельские показания», Д. Данилов«Театр на крыше» (Красноярск).


12 февраля

19:00, вторник, «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века», О. Михайлов, Творческое объединение Granart (Нижний Новгород).


13 февраля

19:00, среда, «Морфий», М. Булгаков, «Этюд-Театр» (Санкт-Петербург).


14 февраля

19:00, четверг, «Морфий», «Этюд-Театр» (Санкт-Петербург).


15 февраля

15:00, пятница, «Собачье сердце», М. Булгаков, Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова (Южно-Сахалинск).

19:00, пятница, «Собачье сердце», М. БулгаковСахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова (Южно-Сахалинск).


16 февраля

18:00, суббота, «Ревизор», Н.В. Гоголь, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков).

ПРОГРАММА ЛЕКЦИЙ

9 февраля

16:00, суббота, лекция «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра». Лектор – профессор ГИТИСа Анна Степанова.


10 февраля

13:00, воскресенье, лекция «Пушкин в зарубежных экранизациях». Лектор – доцент Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатор российской секции ФИПРЕССИ Алексей Гусев.


11 февраля

14:00, понедельник, лекция «Советская послевоенная драматургия: магистральный сюжет». Лектор – доцент ГИТИСа, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев.


13 февраля

17:00, среда, лекция «Шекспир в современном театре». Лектор – зав. кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа Алексей Бартошевич.


16 февраля

12:00, суббота, творческая встреча с писателем Валентином Курбатовым.


16 февраля

15:00, суббота, лекция «Трагический модус художественности в «Борисе Годунове» Пушкина». Лектор – ректор Новосибирского театрального института Яна Глембоцкая.

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