Опубликована полная программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля

Стала известна XXVI Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 8 по 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

ПРОГРАММА СПЕКТАКЛЕЙ

8 февраля 19:00, пятница, «Выстрел», А.С. Пушкин, Театр юного зрителя (Казань).

9 февраля 2019 14:00, суббота, «Гробница малыша Тутанхамона», Оливия Дюфо, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков). 18:00, суббота, «А.С. Пушкин. Из повестей Белкина», А.С. Пушкин, Музейно-театральный проект Государственного музея А.С. Пушкина (Москва). 20:00, суббота, «Гробница малыша Тутанхамона», Оливия Дюфо, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков).

10 февраля 17:00, воскресенье, «Мещане», По пьесе Максима Горького, Театр На Васильевском (Санкт-Петербург). 18:00, воскресенье, «А.С. Пушкин. Из повестей Белкина» А.С. Пушкин, Музейно-театральный проект Государственного музея А.С. Пушкина (Москва). 21:00, воскресенье, «Женитьба», Н.В. Гоголь, Театр Nottara (Бухарест, Румыния).

11 февраля 18:00, понедельник ,«Видимая сторона жизни», Проект Бориса Павловича и Яны Савицкой (Киров – Петербург). 19:00, понедельник, «Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)»А.С. Пушкин«Наш театр» (Санкт-Петербург). 21:00, понедельник, «Свидетельские показания», Д. Данилов«Театр на крыше» (Красноярск).

12 февраля 19:00, вторник, «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века», О. Михайлов, Творческое объединение Granart (Нижний Новгород).

13 февраля 19:00, среда, «Морфий», М. Булгаков, «Этюд-Театр» (Санкт-Петербург).

14 февраля 19:00, четверг, «Морфий», «Этюд-Театр» (Санкт-Петербург).

15 февраля 15:00, пятница, «Собачье сердце», М. Булгаков, Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова (Южно-Сахалинск). 19:00, пятница, «Собачье сердце», М. БулгаковСахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова (Южно-Сахалинск).

16 февраля 18:00, суббота, «Ревизор», Н.В. Гоголь, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков).

ПРОГРАММА ЛЕКЦИЙ