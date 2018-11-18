Владимир Путин посетил самый известный в России Псково-Печерский монастырь

Президент России Владимир Путин 17 ноября посетил один из самых крупных и известных в России мужских монастырей - Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, сообщается на официальном сайте Президента России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.