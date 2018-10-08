Федеральный проект «Святыни России» начался с Псковской области на телеканале «Спас» (ВИДЕО)

6 октября на телеканале «Спас» вышел в эфир первый выпуск проекта «Святыни России», посвященный Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Объектами для съемок в Псковской области стали Псковский кремль и известный своим иконостасом Троицкий собор, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь, а также Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь. Также ведущие побывали в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре и на Талабских островах.

Особенностью телепроекта является совмещение повествования о православных святынях с рассказом о туристических возможностях территорий, на которых они расположены, с освещением вопросов транспортной логистики, размещения, питания и т. п. Задача проекта — не только заинтересовать зрителей, побудить их к поездке и знакомству с объектами культурно-религиозного наследия России, но и обеспечить информацией, необходимой для организации путешествия.

Федеральный проект «Святыни России» реализуется Федеральным агентством по туризму совместно с Патриаршим советом по культуре и первым общественным православным телеканалом «Спас» при поддержке Общественного совета при Ростуризме.

Ведущие программы — Антон и Виктория Макарские.