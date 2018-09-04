Дмитрий Месхиев пригрозил уйти из Псковского театра в случае продолжения проблем с финансированием

О проблемах с финансированием новых постановок заявил худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 4 сентября. В случае, если ситуация не разрешится, он пригрозил уйти из театра.

«Я разговаривал с врио губернатора, он обещал эти проблемы решить, иначе мы до февраля не сделаем ни одной новой постановки. Тогда я уйду из театра, мне это неинтересно. Надо работать и развивать театр, делать его продвинутым, модным и интересным. А сидеть в захолустье неинтересно. Я хочу сделать сильный театр, один из сильнейших региональных театров страны, - заявил Месхиев об амбициозных планах. - Но это возможно сделать только тогда, когда есть возможность делать сильную режиссуру и приглашать разных постановщиков».

Арт-директор театра Андрей Пронин считает, что «Псков обязан иметь театр, которым можно гордиться». Траты на театр он назвал «небессмысленными».

«Способ держать театр в тонусе – делать много спектаклей, - отметил Пронин. - Есть много странностей в предшествующей истории театра. Санкт-Петербург рядом, а театр не был там на гастролях с 97-го года. Это обидно и оскорбительно по отношению к артистам, здесь замечательная труппа. Хочется, чтобы город уделял больше внимания театру, чтобы актеров носили на руках, чтобы зарплата была повыше».

Дмитрий Месхиев напомнил, как снимал в Псковском театре в 1997-м году фильм «Женская собственность» и «в каком ужасном состоянии был театр». Он спрогнозировал, что театр вновь войдет в это состояние, если не будет развиваться.

«Театр встал с колен и поднял голову. Мы позвали новых артистов. Они готовы работать, но работать, а не сидеть. У нас куча молодежи, они натренировались, если театр не будет ставить спектакли, они разбегутся».

Следующий год объявлен в стране Годом театра. Дмитрий Месхиев отметил, что руководство требует создать план мероприятий, «а на какие деньги, не говорят».

Новый театральный сезон в Пскове откроется 6 сентября фантазией в двух действиях «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского. По словам Андрея Пронина спектакль «создан по принципу голь на выдумки хитра».