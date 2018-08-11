Федор Емельяненко поблагодарил Михаила Ведерникова за приглашение на Псковскую землю

В субботу, 11 августа, один из лучших бойцов мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо и участник «Команда 2018» Федор Емельяненко проводит мастер-класс для спортсменов Псковской области. Тренировка с легендой ММА проходит в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На мастер-классе присутствует врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он приветствовал участников встречи и поздравил всех, кто имеет отношение к спорту, с Днем физкультурника. «Мы в своей работе стараемся большое внимание уделять спорту. В регионе реализуется целый ряд проектов: «Лига дворового футбола», российский этап Чемпионата мира по воркауту, спортивный фестиваль «Земля Великих Побед». Мы благодарны нашим друзьям, известным спортсменам, добившимся признания своим ежедневным трудом, за то, что они приезжают в Псковскую область и дают возможность нашим ребятам перенимать их опыт», - сказал руководитель региона.

В свою очередь Федор Емельяненко отметил, что рад сегодня быть здесь, и поблагодарил Михаила Ведерникова за приглашение на Псковскую землю.

Познакомиться с выдающимся бойцом и получить от него профессиональные советы пришли порядка 150 ребят из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов. В основном юные спортсмены занимаются в секциях ММА, кудо и джиу-джитсу. Спортсмены приветствовали легенду ММА бурными аплодисментами. Федор Емельяненко поставил им удар, показал некоторые боевые приемы и рассказал о том, как правильно атаковать и держать защиту.