Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Федор Емельяненко поблагодарил Михаила Ведерникова за приглашение на Псковскую землю

11 августа 2018 года, 18:56

В субботу, 11 августа, один из лучших бойцов мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо и участник «Команда 2018» Федор Емельяненко проводит мастер-класс для спортсменов Псковской области. Тренировка с легендой ММА проходит в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На мастер-классе присутствует врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он приветствовал участников встречи и поздравил всех, кто имеет отношение к спорту, с Днем физкультурника. «Мы в своей работе стараемся большое внимание уделять спорту. В регионе реализуется целый ряд проектов: «Лига дворового футбола», российский этап Чемпионата мира по воркауту, спортивный фестиваль «Земля Великих Побед». Мы благодарны нашим друзьям, известным спортсменам, добившимся признания своим ежедневным трудом, за то, что они приезжают в Псковскую область и дают возможность нашим ребятам перенимать их опыт», - сказал руководитель региона.

В свою очередь Федор Емельяненко отметил, что рад сегодня быть здесь, и поблагодарил Михаила Ведерникова за приглашение на Псковскую землю.

Познакомиться с выдающимся бойцом и получить от него профессиональные советы пришли порядка 150 ребят из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов. В основном юные спортсмены занимаются в секциях ММА, кудо и джиу-джитсу. Спортсмены приветствовали легенду ММА бурными аплодисментами. Федор Емельяненко поставил им удар, показал некоторые боевые приемы и рассказал о том, как правильно атаковать и держать защиту.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
14 августа 11:20

Императорский приём

150 псковских спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов пришли на мастер-класс Фёдора Емельяненко

Спорт
13 августа 11:12

Обыграли гостей

На базе 76-й ДШД завершились соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр 2018. Победили наши — псковские!

Спорт / Визит
7 августа 09:34

Александр Карелин: Стать лучшим поможет жадность

Псковская область застолбила за собой звание Земли великих побед