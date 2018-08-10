Четверть миллиона рублей заплатят великолукские строители за возведение многоэтажки без разрешения

Прокуратура города Великие Луки провела проверку соблюдения требований градостроительного законодательства ООО «Строительная компания «Стройинвест». Эта компания строила многоквартирный жилой дом на ул. Р.Люксембург в Великих Луках на уровне 3 этажа без получения разрешения на строительства объекта капитального строительства. Об этом «Псковской правде» рассказала Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области Елена Морозова.

Прокурором города Великие Луки в отношении «Стройинвеста» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП «Осуществление строительной деятельности без разрешения на строительство».

По результатам его рассмотрения Арбитражным судом Псковской области строительная компания привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.