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Происшествия

Четверть миллиона рублей заплатят великолукские строители за возведение многоэтажки без разрешения

10 августа 2018 года, 12:11

Прокуратура города Великие Луки провела проверку соблюдения требований градостроительного законодательства ООО «Строительная компания «Стройинвест». Эта компания строила многоквартирный жилой дом на ул. Р.Люксембург в Великих Луках на уровне 3 этажа без получения разрешения на строительства объекта капитального строительства. Об этом «Псковской правде» рассказала Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области Елена Морозова.

Прокурором города Великие Луки в отношении «Стройинвеста» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП «Осуществление строительной деятельности без разрешения на строительство».

По результатам его рассмотрения Арбитражным судом Псковской области строительная компания привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

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