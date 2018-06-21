Митрополит Тихон объяснил смену настоятеля Троицкого собора

Вопрос от «Псковской правды» митрополиту Тихону (Шевкунову) на пресс-конференции 21 июня был посвящен смене настоятеля Троицкого кафедрального собора. После прибытия митрополита в Псковскую область произошло несколько крупных кадровых перестановок. Новых настоятелей получили Троицкий собор и Печерский монастырь. Если о бывшем настоятеле монастыря известно, что он страдает тяжелым заболеванием, то о причинах перестановок в Троицком соборе нет никакой информации.

- К сожалению, архимандрит Тихон болен, не может служить, не выходит из кельи, - подтвердил митрополит Тихон информацию о бывшем настоятеле Печерского монастыря. - Мы молимся о нем, как о тяжело болящем. Что касается отца Иоанна Муханова [бывшего настоятеля Троицкого собора]. Кафедральный собор – центр духовной жизни. Я предложил владыке Фоме [викарию Псковской епархии, епископу Псковскому и Гдовскому] стать настоятелем собора, а отцу Иоанну предложил остаться первым священником и благочинным. На что он ответил, что хотел бы перейти в храм Алексея человека Божьего с Поля. Потом отец Иоанн немного передумал, стал другие варианты предлагать, но я не склонен менять решения, когда не вижу особой нужды.

Митрополит Псковский и Порховский отметил, что владыке Фоме предстоит тяжелая работа. В частности, по реставрации «великого и знаменитого Троицкого семиярусного иконостаса». - Если подойти к нему поближе, трещины такие, что может пролезть рука. Водопровод не проведен, - перечислили митрополит основные проблемы. - Зимой лет 10-12 назад собор был заморожен, что тоже повлияло на сохранность. Нижний предел, расписанный иконописцем Зиноном, практически утрачен. Сможем ли мы его восстановить, большой вопрос.

Главной темой владыка назвал духовную жизнь в соборе.

- Когда на службе в воскресные праздничные дни в кафедральном соборе стоит человек 50, это говорит о том, что надо что-то серьезно менять, - считает митрополит Тихон. - Эта обязанность возложена на владыку Фому, мы будем ему помогать. Отцу Иоанну мы глубоко благодарны за его долгие годы настоятельства.

Также стало известно, что настоятель храма Алексея с Поля отец Владимир продолжит исполнять свои обязанности, а бывший настоятель Троицкого собора отец Иоанн станет в храме вторым священником.