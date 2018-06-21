Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Митрополит Тихон объяснил смену настоятеля Троицкого собора

21 июня 2018 года, 12:59

Вопрос от «Псковской правды» митрополиту Тихону (Шевкунову) на пресс-конференции 21 июня был посвящен смене настоятеля Троицкого кафедрального собора. После прибытия митрополита в Псковскую область произошло несколько крупных кадровых перестановок. Новых настоятелей получили Троицкий собор и Печерский монастырь. Если о бывшем настоятеле монастыря известно, что он страдает тяжелым заболеванием, то о причинах перестановок в Троицком соборе нет никакой информации.

- К сожалению, архимандрит Тихон болен, не может служить, не выходит из кельи, - подтвердил митрополит Тихон информацию о бывшем настоятеле Печерского монастыря. - Мы молимся о нем, как о тяжело болящем. Что касается отца Иоанна Муханова [бывшего настоятеля Троицкого собора]. Кафедральный собор – центр духовной жизни. Я предложил владыке Фоме [викарию Псковской епархии, епископу Псковскому и Гдовскому] стать настоятелем собора, а отцу Иоанну предложил остаться первым священником и благочинным. На что он ответил, что хотел бы перейти в храм Алексея человека Божьего с Поля. Потом отец Иоанн немного передумал, стал другие варианты предлагать, но я не склонен менять решения, когда не вижу особой нужды.

Митрополит Псковский и Порховский отметил, что владыке Фоме предстоит тяжелая работа. В частности, по реставрации «великого и знаменитого Троицкого семиярусного иконостаса». - Если подойти к нему поближе, трещины такие, что может пролезть рука. Водопровод не проведен, - перечислили митрополит основные проблемы. - Зимой лет 10-12 назад собор был заморожен, что тоже повлияло на сохранность. Нижний предел, расписанный иконописцем Зиноном, практически утрачен. Сможем ли мы его восстановить, большой вопрос.

Главной темой владыка назвал духовную жизнь в соборе.

- Когда на службе в воскресные праздничные дни в кафедральном соборе стоит человек 50, это говорит о том, что надо что-то серьезно менять, - считает митрополит Тихон. - Эта обязанность возложена на владыку Фому, мы будем ему помогать. Отцу Иоанну мы глубоко благодарны за его долгие годы настоятельства.

Также стало известно, что настоятель храма Алексея с Поля отец Владимир продолжит исполнять свои обязанности, а бывший настоятель Троицкого собора отец Иоанн станет в храме вторым священником.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Реабилитация Сталина и Берии невозможна – митрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон (Шевкунов): Мне выпало счастье общаться с Путиным
Митрополит Тихон (Шевкунов): Плох тот монах, который мечтает стать патриархом
Митрополит Тихон: Насильно прихожан в храмы затаскивать не собираемся
Одной из главных ран Пскова назвал митрополит Тихон церковь Одигитрии
За продажу «паленого» алкоголя оштрафовали жительницу Дедовичского района
Митрополита Тихона «полностью устраивает» статус собора в Мирожском монастыре
Рособрнадзор ждет предложений от выпускников, как сделать ЕГЭ более комфортным
В День молодежи алкоголь в Пскове будет под запретом

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Глава Псковской митрополии
Священный синод Русской православной церкви назначил главу Патриаршего совета по культуре епископа Тихона (Шевкунова) правящим архиереем Псковской митрополии.

Общество
21 июня 10:39

Если хозяина нет

«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, находящихся в ожидании своего человека и дома

Общество
21 июня 09:28

Земельный вопрос

Как оформить участок, избавиться от штрафов Росприроднадзора и зарегистрировать дом, участок из-под которого «уехал» в озеро

Общество
20 июня 10:51

Медицинская смена

Лучшие будущие фельдшеры и медсестры живут в Великих Луках