В День молодежи алкоголь в Пскове будет под запретом

В День праздника выпускников и в День молодёжи, которые в Пскове пройдут 26 и 27 июня соответственно, будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Согласно Постановлению городской администрации, единым днём проведения праздника выпускников общеобразовательных учреждений на территории Пскова установлена дата 26 июня 2018 года. В этот день с 11 часов по местному времени и до 11 часов по местному времени следующего дня будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции. В День молодёжи 27 июня розничная продажа алкоголя будет ограничена с 21 часа до 11 часов по местному времени.