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Происшествия

Без вести пропавшую Ольгу Богданову разыскивают в Псковской области (ФОТО)

18 июня 2018 года, 11:11

В Великих Луках разыскивается без вести пропавшая Богданова Ольга Владимировна, 1975 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

8 мая 2018 года эта женщина ушла из дома по месту жительства на улице Ставского и до сих пор не вернулась.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ольги Богдановой, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: (8953) 247-45-76 или 02.

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