Псковские выпускники сдают сегодня ЕГЭ по иностранному языку

13 июня выпускники Пскова сдают экзамен по иностранному языку. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, сегодня к тестированию приступили только учащиеся города Псков.

Тестирование проходит в одном образовательном учреждении города - в школе №18.

Заявку на сдачу иностранного языка подали 79 выпускников псковских школ.

Наблюдают за ходом экзамена 8 общественных наблюдателей - студенты ПсковГУ и родители, ведётся онлайн-трансляция.

Следующий экзамен завтра, 14 июня. Сдавать его будут выпускники, выбравшие предмет «Обществознание».

Основной период ЕГЭ 2018 года продлится до 20 июня, с 22 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.