Хромой рыжеволосый мальчик разыскивается в Псковской области (ФОТО)

Полиция разыскивает Андрушина Григория Владимировича 2004 года рождения, который 7 июня не вернулся домой в деревню Тормахино Печорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ПРИМЕТЫ

Рост 170 сантиметров; худощавого телосложения; глаза серо-голубые, косят; волосы рыжие; прихрамывает на одну ногу.

Был одет в белые куртку и кепку, черные ботинки, джинсы. При себе имел рюкзак синего цвета.

С информацией о разыскиваемом можно обратиться по телефонам (81148) 2-33-19 или 02.