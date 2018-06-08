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Происшествия

Хромой рыжеволосый мальчик разыскивается в Псковской области (ФОТО)

8 июня 2018 года, 18:05

Полиция разыскивает Андрушина Григория Владимировича 2004 года рождения, который 7 июня не вернулся домой в деревню Тормахино Печорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

Рост 170 сантиметров; худощавого телосложения; глаза серо-голубые, косят; волосы рыжие; прихрамывает на одну ногу.

Был одет в белые куртку и кепку, черные ботинки, джинсы. При себе имел рюкзак синего цвета.

С информацией о разыскиваемом можно обратиться по телефонам (81148) 2-33-19 или 02.

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