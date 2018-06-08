Хромой рыжеволосый мальчик разыскивается в Псковской области (ФОТО)

Полиция разыскивает Андрушина Григория Владимировича 2004 года рождения, который 7 июня не вернулся домой в деревню Тормахино Печорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Полиция разыскивает Андрушина Григория Владимировича 2004 года рождения, который 7 июня не вернулся домой в деревню Тормахино Печорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Был одет в белые куртку и кепку, черные ботинки, джинсы. При себе имел рюкзак синего цвета.
С информацией о разыскиваемом можно обратиться по телефонам (81148) 2-33-19 или 02.