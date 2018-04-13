В Псковской области туром Ханса Андриаса запускается проект «Культбригада»

В мае творческое объединение «Четыре согласных» запускает проект «Культбригада». Его цель: создать культурно-образовательную сеть, которая наполнит и объединит позитивными событиями весь регион.

Планируются концерты музыкантов, представляющих разные жанры и страны, мастер-классы, показы фильмов с участием актёров и режиссёров, встречи с популярными писателями, выставки и даже гастроли театров.

Почётное право открывать проект было доверено молодому музыканту Хансу Андриасу Якобсену (сценическое имя – Ханс Адриас) с Фарерских островов, успевшему завоевать сердца слушателей не только у себя на Родине, но и в других странах Европы. После концертов в Москве и Смоленске, он проедет при поддержке врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с туром по Псковской области. Его песни, представляющие собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри с едва уловимым блюзовым флёром услышат в Пскове, Великих Луках, Острове, Порхове, Пыталово, Опочке и Себеже. Закончится музыкальное приключение Ханса Андриаса в России концертом в Санкт-Петербурге.

Вход на все концерты Ханса Андриаса в Пскове и области свободный. Пригласительные можно взять в кассе место проведения мероприятия.

13 мая, воскресенье – Великие Луки (Центр эстетического воспитания)

14 мая, понедельник – Себеж (Районный культурный центр)

15 мая, вторник - Опочка (Опочецкий районный центр культуры)

16 мая, среда – Пыталово (Дом культуры г. Пыталово)

17 мая, четверг – Остров (Дом культуры «Юбилейный»)

18 мая, пятница – Порхов (Районный Дом культуры г. Порхов)

19 мая, суббота – Псков (Городской культурный центр)