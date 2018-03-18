После обработки 42% бюллетеней явка в Псковской области составляет 65,4%. Лидирует Владимир Путин

В Псковской области на выборах президента России обработано 41,69%. Явка после обработки этой части бюллетеней на данный момент составляет 65,44%.
За Владимира Путина свои голоса отдали 75,36% (80928) голосов избирателей Псковской области.
Павел Грудинин - 11,1% (11919)
Владимир Жириновский - 7,11% (7633)
Григорий Явлинский - 1,66% (1784)
Ксения Собчак 1,56% 1679
Сергей Бабурин 0,85% (908)
Максим Сурайкин - 0,81% (868)
Борис Титов — 0,73% (782).
В Псковской области работали 638 участковых избирательных комиссий. Значительных нарушений на выборах допущено не было.