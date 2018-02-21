Как будут работать поликлиники Пскова на февральских праздниках

Стал известен график работы поликлиник в праздничные дни с 23 по 25 февраля.





Структурные подразделения - поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, д.19) и поликлиника 3 (ул. Индустриальная, д.8):

23 февраля 2018 года – выходной день;

24 февраля 2018 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 13.00, вызовы);

25 февраля 2018 – выходной день.





Структурное подразделение - поликлиника №2 (ул. Коммунальная, д.23):

23 февраля 2018 года – выходной день;

24 февраля 2018 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 14.00, вызовы);

25 февраля 2018 – выходной день.