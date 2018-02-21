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Общество

Как будут работать поликлиники Пскова на февральских праздниках

21 февраля 2018 года, 15:29

Стал известен график работы поликлиник в праздничные дни с 23 по 25 февраля.


Структурные подразделения - поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, д.19) и поликлиника 3 (ул. Индустриальная, д.8):

23 февраля 2018 года – выходной день;

24 февраля 2018 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 13.00, вызовы);

25 февраля 2018 – выходной день.


Структурное подразделение - поликлиника №2 (ул. Коммунальная, д.23):

23 февраля 2018 года – выходной день;

24 февраля 2018 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 14.00, вызовы);

25 февраля 2018 – выходной день.

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