Как по нотам

Как снег на голову

22 мая 16:48

В Пскове завершается реконструкция Детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова. Фотокорреспондент «Псковской правды» смог побывать в здании и запечатлеть ход и предварительные результаты работ.