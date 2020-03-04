МЕДИА

 Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам

12 фото

Город контрастов

25 фото

Как снег на голову

42 фото

Песни Победы

52 фото

Бессмертная дивизия
22 мая 16:48

В Пскове завершается реконструкция Детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова. Фотокорреспондент «Псковской правды» смог побывать в здании и запечатлеть ход и предварительные результаты работ. 



Автор: Андрей Степанов
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
Как по нотам
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