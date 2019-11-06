Депутаты проверили, как в школах и детсадах Пскова тратят сэкономленные ими деньги

6 ноября 15:36

Депутаты Псковской городской Думы вместе с и.п. главы Пскова Еленой Полонской побывали в школах и детских садах, между которыми распределили 5 млн рублей сэкономленных на себе средств. Сумма сложилась из сокращения командировочных и представительских расходов, экономии на проведении Ганзы, на ремонте фасада здания Думы. На эти деньги школьники и детсадовцы получили новую кровлю, оснащение классов, замену окон, ремонт беседок и пищеблока - в разных образовательных учреждениях решали наиболее острые вопросы.