МЕДИА

 Конкурс поваров на чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Пскове

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Конкурс по графическому дизайну на чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Пскове

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Мастер-класс по украшению кондитерских изделий

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Праздничный фуршет премии «Народное признание-2018»

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Номинанты и победители премии «Народное признание-2018»
В конкурсе по компетенциям «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах» принимают участие около 150 учеников школ и средних специальных образовательных учреждений. Победителей назовут 8 февраля.

Автор: Андрей Степанов
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