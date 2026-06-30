«Дорогу пе-да-го-гу». Знаменитые блогеры, сестры Кедровы, посетили форум «Истоки» в Печорах

Юные педагоги в рамках форума «Истоки» встретились с блогерами-миллионниками Василисой и Алёной Кедровыми, которые стали создателями известных мемов об учителях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе форума.

Василиса Кедрова оказалась педагогом в третьем поколении. Выяснилось, что одна из участниц форума училась с ней в одной школе.

На мастер-классе «Говорим сердцем» провели диалог, посвященный тому, как педагогу начать вести свой блог и справляться с хейтом от коллег и знакомых. Кроме того, присутствующие обсудили, как творчество помогает в профессии.

«Каждый человек – уникальный камень. Пусть рядом будут люди, которые сделают из него драгоценный камень», – отметила Василиса.