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Общество

98-летняя труженица тыла из Струг Красных получила поздравление от Владимира Путина

29 июня 2026 года, 17:50

Жительница деревни Запорово Стругокрасненского района Антонина Фёдорова отметила 98-й день рождения. С этой датой её поздравили представители местной власти, а также вручили поздравления от президента России и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пишет газета «Струги».

98-летняя труженица тыла из Струг Красных получила поздравление от Владимира Путина

Фото: Газета «Струги»

Цветы, подарки и поздравительные письма от главы государства Владимира Путина, губернатора Михаила Ведерникова и главы округа Александра Волкова имениннице передала заместитель руководителя районной администрации Римма Карась. К тёплым словам присоединились председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева и председатель первичной ветеранской организации деревни Молоди и окрестных деревень Тамара Тюкова. В этот день рядом с именинницей были её дети и внуки.

Судьба Антонины Фёдоровой оказалась непростой. Отец погиб ещё в советско-финляндском конфликте. В военные годы оккупанты дотла спалили всю деревню, однако семья чудом уцелела. После освобождения она самоотверженно включилась в восстановление хозяйства. Вся её трудовая биография неразрывно связана с сельским хозяйством, а выйдя на заслуженный отдых, она продолжила работать санитаркой в местном медпункте. Представители окружной администрации пожелали Антонине Фёдоровой крепкого здоровья.

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