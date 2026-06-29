98-летняя труженица тыла из Струг Красных получила поздравление от Владимира Путина

Жительница деревни Запорово Стругокрасненского района Антонина Фёдорова отметила 98-й день рождения. С этой датой её поздравили представители местной власти, а также вручили поздравления от президента России и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пишет газета «Струги».

Цветы, подарки и поздравительные письма от главы государства Владимира Путина, губернатора Михаила Ведерникова и главы округа Александра Волкова имениннице передала заместитель руководителя районной администрации Римма Карась. К тёплым словам присоединились председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева и председатель первичной ветеранской организации деревни Молоди и окрестных деревень Тамара Тюкова. В этот день рядом с именинницей были её дети и внуки.

Судьба Антонины Фёдоровой оказалась непростой. Отец погиб ещё в советско-финляндском конфликте. В военные годы оккупанты дотла спалили всю деревню, однако семья чудом уцелела. После освобождения она самоотверженно включилась в восстановление хозяйства. Вся её трудовая биография неразрывно связана с сельским хозяйством, а выйдя на заслуженный отдых, она продолжила работать санитаркой в местном медпункте. Представители окружной администрации пожелали Антонине Фёдоровой крепкого здоровья.