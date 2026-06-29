Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

18 тысяч человек посетили псковский фестиваль, посвященный Дню молодежи

29 июня 2026 года, 16:49

18 тысяч человек посетили фестиваль в честь Дня молодежи, прошедший в Финском парке в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области.

18 тысяч человек посетили псковский фестиваль, посвященный Дню молодежи

Фото: Андрей Степанов

Мероприятие прошло в концепции «Мечта. Гордость. Единство».

«Пространство у Советского моста на весь день превратилось в огромный центр притяжения с крутыми интерактивами, мастер-классами и нереальной атмосферой», – отметили в министерстве молодежной политики Псковской области.

Для гостей работали десять тематических зон – от новых технологий и фиджитал-соревнований до игровых площадок. Также прошли лекции «Движения Первых», «Волонтеров Победы» и Добро.РФ, знакомства с традициями народа сето, были представлены локальных бренды псковских предпринимателей. Праздник сопровождался музыкальной программой.

Фестиваль организовали в рамках реализации программы «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами