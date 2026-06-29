18 тысяч человек посетили псковский фестиваль, посвященный Дню молодежи

18 тысяч человек посетили фестиваль в честь Дня молодежи, прошедший в Финском парке в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области.

Мероприятие прошло в концепции «Мечта. Гордость. Единство».

«Пространство у Советского моста на весь день превратилось в огромный центр притяжения с крутыми интерактивами, мастер-классами и нереальной атмосферой», – отметили в министерстве молодежной политики Псковской области.

Для гостей работали десять тематических зон – от новых технологий и фиджитал-соревнований до игровых площадок. Также прошли лекции «Движения Первых», «Волонтеров Победы» и Добро.РФ, знакомства с традициями народа сето, были представлены локальных бренды псковских предпринимателей. Праздник сопровождался музыкальной программой.

Фестиваль организовали в рамках реализации программы «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодёжь и дети».