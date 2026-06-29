1 июля в Псковской области проверят систему оповещения

1 июля в Псковской области проверят работу систем оповещения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
1 июля в Псковской области проверят работу систем оповещения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
В среду состоится ежемесячная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны. Будет запущен звуковой сигнал электросирен и сиренно-речевых установок.
«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», – призвали жителей региона.