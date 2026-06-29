В Новосокольниках снесли два аварийных дома

Два многоквартирных аварийных дома № 10 и № 16 снесли на улице Воровского в Новосокольниках. Жильцов переселили в новые благоустроенные квартиры. Об этом сообщил глава Новосокольнического округа Виктор Новиков на своей странице в «ВКонтакте».

Подрядчик выполнил работы досрочно, сумев максимально сохранить зелёные насаждения на прилегающей территории.

«Теперь перед нами новая задача – грамотно распорядиться освободившейся территорией», – сказал Виктор Новиков.

По его словам, есть несколько идей по её использованию. Их обсудят с жителями в ближайшее время.

Работа по сносу аварийных и расселённых домов в Новосокольническом районе продолжится.