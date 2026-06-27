Интерактивная площадка радио «Седьмое небо» станет центром притяжения на Дне молодёжи в Пскове

Представлять радиостанцию, развлекать и обучать молодёжь будет голос, знакомый каждому слушателю. Им станет ведущий Никита Черкашин. Его харизма и узнаваемость уже много лет удерживают у динамиков самую разную аудиторию, а сегодня он поможет псковичам и гостям города раскрыть свои таланты в эфире. Ищите площадку в парке, настройте приемники на 107,1 FM и ждите включения прямо из эпицентра праздника на любимом радио «Седьмое небо».

Она будет работать в Финском парке на берегу реки Псковы. Открытая радиостудия расположится в пространстве «Медиа» фестивального городка. Каждый гость сможет попробовать себя в роли ведущего, диджея, новостника или рекламщика.

Интерактивная площадка Псковского агентства информации – радио «Седьмое небо» станет местом притяжения на Дне молодежи в Пскове сегодня, 27 июня, в 16:00.

У радио «Седьмое небо» богатый опыт проведения подобных интерактивов. На Втором детском медиафоруме Псковской области стенд станции стал самой желанной локацией — у него в течение всего дня собиралась живая очередь. Тогда десятки школьников примерили на себя роль федеральных дикторов, а медийный архив региона пополнился уникальными юными голосами. Неоднократно выездная радиорубка работала и на масштабных областных мероприятиях, неизменно притягивая аудиторию всех возрастов.

Главный редактор радио «Седьмое небо» Андрей Калинин отметил востребованность формата. «Мы привыкли к высоким рейтингам, но то, что запланировано сегодня, превзойдёт все ожидания. Радио — это не просто звук из динамика, а магия сопричастности. И когда мы видим горящие глаза наших гостей, понимаем: мы на правильном пути», – сказал он.

Радио «Седьмое небо» — единственное в регионе средство массовой информации с собственным программированием и вещанием на всю Псковскую область. Частота эфира — FM 107.1. Станция неизменно сохраняет лидерство в региональном медиапространстве, оставаясь голосом, который слышат в каждом уголке области.

Напомним, День молодёжи в Пскове проходит в рамках реализации программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».