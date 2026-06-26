Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Экс-главврачу псковский инфекционки продлили домашний арест

26 июня 2026 года, 12:00

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство руководителя следственного органа о продлении срока содержания под домашним арестом отстранённой от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Экс-главврачу псковский инфекционки продлили домашний арест

Фото редакции

Бывший главврач медучреждения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности).

В ходе судебного заседания обвиняемая и её защитник заявили ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий, сославшись на отсутствие оснований для продления ранее избранной меры пресечения. 

Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Срок нахождения экс-главврача под домашним арестом продлили на три месяца – до 27 сентября включительно, с сохранением всех ранее установленных ограничений.

Напомним, обвиняемую задержали в конце прошлого года.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами