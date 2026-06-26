Экс-главврачу псковский инфекционки продлили домашний арест

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство руководителя следственного органа о продлении срока содержания под домашним арестом отстранённой от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Бывший главврач медучреждения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности).

В ходе судебного заседания обвиняемая и её защитник заявили ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий, сославшись на отсутствие оснований для продления ранее избранной меры пресечения.

Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Срок нахождения экс-главврача под домашним арестом продлили на три месяца – до 27 сентября включительно, с сохранением всех ранее установленных ограничений.

Напомним, обвиняемую задержали в конце прошлого года.