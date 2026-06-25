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Общество

Курсирование прицепных вагонов из Пскова в Крым продолжится в этом сезоне

25 июня 2026 года, 17:52

Курсирование прицепных вагонов из Пскова в Крым продолжится в этом сезоне. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Курсирование прицепных вагонов из Пскова в Крым продолжится в этом сезоне

Фото со страницы Сергея Аксенова в ВК

По его словам, оперативным штабом сегодня, 24 июня, было принято решение о временном сокращении количества поездов «Таврия», следующих на полуостров.

Сергей Аксенов отметил, что ежедневно теперь будут курсировать семь поездов. В их числе, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой №409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам), №315/316 Адлер – Симферополь; №91/92 Москва – Севастополь; № 27/28 Москва – Симферополь; №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь; №17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и №167/168 (двухэтажный раз в четыре дня) Москва – Симферополь, №453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой №403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день).

Данные составы будут следовать от и до железнодорожной станции «Керчь-Южная». Другие же поезда этого сезона будут отменяться постепенно, в течение двух недель.

Ознакомиться с обновленным расписанием движения железнодорожного пассажирского транспорта можно на сайте АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Связанные с отменой поездов вопросы можно задать, используя форму обратной связи с компанией, по номерам горячей линии 8-800-100-54-53, 8-800-775-54-53.

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