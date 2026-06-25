Борис Елкин рассказал, какие территории для благоустройства выбрали псковичи

10 660 жителей Псковской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства, которое проходило на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru в период с 21 апреля по 12 июня, сообщил в своих соцсетях глава города Борис Елкин.



По его словам, все работы планируется провести уже в следующем году.



Победителями, как отметил Борис Елкин, стали пространство между торговым центром «Гулливер» и корпусом №1 Псковского педагогического комплекса, сквер между улицами Технической, Чудской и Прибрежным проездом, территория между домом №49 по улице Труда, домом №52 по улице Новоселов и детским садом №40 «Ручеек», территория между домами №17 и №19 по улице Яна Фабрициуса.