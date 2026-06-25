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Общество

Борис Елкин рассказал, какие территории для благоустройства выбрали псковичи

25 июня 2026 года, 11:39

10 660 жителей Псковской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства, которое проходило на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru в период с 21 апреля по 12 июня, сообщил в своих соцсетях глава города Борис Елкин.

Борис Елкин рассказал, какие территории для благоустройства выбрали псковичи

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, все работы планируется провести уже в следующем году.

Борис Елкин рассказал, какие территории для благоустройства выбрали псковичи

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Победителями, как отметил Борис Елкин, стали пространство между торговым центром «Гулливер» и корпусом №1 Псковского педагогического комплекса, сквер между улицами Технической, Чудской и Прибрежным проездом, территория между домом №49 по улице Труда, домом №52 по улице Новоселов и детским садом №40 «Ручеек», территория между домами №17 и №19 по улице Яна Фабрициуса.

Борис Елкин рассказал, какие территории для благоустройства выбрали псковичи

Фото из соцсетей Бориса Елкина

«Благодарю каждого, кто нашёл время и отдал свой голос. Спасибо, что не остаётесь в стороне и помогаете делать Псков лучше. Вместе мы создаём комфортную среду для жизни, прогулок, встреч и отдыха!» – подчеркнул глава Пскова.

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