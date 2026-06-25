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Общество

Капитальный ремонт фасада завершили в школе №2 в Пскове

25 июня 2026 года, 09:45

Капитальный ремонт фасада завершили в школе №2 в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Капитальный ремонт фасада завершили в школе №2 в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, за последние годы в учреждении проделали огромную работу по обновлению здания. В этом году работы продолжают за счет местного бюджета.

«Недавно завершился ещё один важный этап – капитальный ремонт фасада. Контракт с подрядчиком закрыт», – подчеркнул Борис Елкин.

Капитальный ремонт фасада завершили в школе №2 в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Масштабная модернизация в школе проводится с 2024 года. В учреждении уже отремонтировали цокольную часть и крыльцо, заменили двери и окна, обновили учебные кабинеты, пищеблок, туалеты, обновили инженерные коммуникации.

«Теперь школа встречает учеников в обновлённых, комфортных и безопасных стенах», – подытожил глава Пскова.

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