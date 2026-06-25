Капитальный ремонт фасада завершили в школе №2 в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Капитальный ремонт фасада завершили в школе №2 в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, за последние годы в учреждении проделали огромную работу по обновлению здания. В этом году работы продолжают за счет местного бюджета.
«Недавно завершился ещё один важный этап – капитальный ремонт фасада. Контракт с подрядчиком закрыт», – подчеркнул Борис Елкин.
Масштабная модернизация в школе проводится с 2024 года. В учреждении уже отремонтировали цокольную часть и крыльцо, заменили двери и окна, обновили учебные кабинеты, пищеблок, туалеты, обновили инженерные коммуникации.
«Теперь школа встречает учеников в обновлённых, комфортных и безопасных стенах», – подытожил глава Пскова.